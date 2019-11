L’oroscopo di oggi, martedì 19 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 19 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Passione e idealismo colorano di rosso i sentimenti. Il vostro telefono è infiammato da messaggi struggenti, in attesa del prossimo incontro.

Toro. Nel segno opposto al vostro entra anche Marte: possibile qualche grana di lavoro, ma oggi pensate soltanto al cuore… E con quanto ardore!

Gemelli. La Luna amica in sestile vi dà carica e mordente, ma con Venere e Giove opposti, abbracciati tra loro, è l’amore oggi a picchiarvi in testa.

Cancro. Giornata tutta business, se siete in affari oggi guadagnate bene. Acquisti per rimpinguare frigo e dispensa, in vista di una cenetta sfiziosa. Pupi eccitabili, fare la spesa con loro è un tour de force!

Leone. Amore in pole position: se il partner c’è siete in ottima sintonia, se siete in cerca dell’anima gemella scoprite che vi sta già girando attorno.

Vergine. Il sentimento oggi è velato di nostalgia, ripensando al “come eravamo”. Non dimenticate però che esiste anche il “come siamo” e “come saremo”.

Bilancia. Marte se ne va. Proprio oggi leva le tende dal vostro segno per passare nel successivo, lo Scorpione, dove andrà a movimentare le finanze.

Scorpione. Eccovi servita su un piatto d’argento l’energia, la vitalità e la determinazione del vostro governatore Marte, che oggi fa ingresso nel segno.

Sagittario. Felici e contenti, con la Luna di Fuoco che vi fa viaggiare, Venere che vi fa innamorare e Giove che vi rende ancora più ottimisti e fortunati.

Capricorno. Sentimenti amorosi nelle retrovie, oggi avete altro nella testa. Il lavoro, come sempre, seguito a ruota dai divertimenti sportivi con gli amici.

Acquario. Che disdetta! Marte, fino a ieri amicone, cambia idea e passa in campo nemico. Risultato: un bisticcio col capo e un’improvvisa emicrania.

Pesci. Il lavoro sembra al primo posto nei vostri pensieri. Il passaggio in trigono di Marte velocizza gli spostamenti e vi aiuta a bypassare gli ostacoli.

