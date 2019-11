L’oroscopo di oggi, domenica 17 novembre, segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 17 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Bella forza che siete d’umore grigio oggi, con la Luna in quadratura al segno a sua volta in conflitto con Marte e Plutone agguerriti! Tutto in discussione: obiettivi, relazioni, famiglia.

Toro. Teneri e affettuosi gli scambi affettivi. Vi sentite in armonia con gli altri, quindi potrete trascorrere insieme una domenica di piacevole relax.

Gemelli. Spese pazze in divertimenti e acquisti voluttuari, ma il super io vi castiga: il mondo soffre la crisi mentre voi scialacquate con disinvoltura!

Cancro. Luna sensibile e delicata nel vostro segno, sostenuta dal Sole ma contrariata da Marte e Plutone. Conflitti in famiglia e soprattutto con voi stessi.

Leone. Cielo parco di doni, le occasioni al momento scarseggiano. Vi conviene farvi un po’ da parte e lasciar rimbalzare sugli altri le decisioni. Shopping dall’erborista, sperimentando la cosmesi naturale.

Vergine. Domenica dedicata alle relazioni, da una parte la complicità dell’amicizia, dall’altra la solidità dell’amore. Chi ben comincia è a metà dell’opera! Prendetevi cura degli affetti.

Bilancia. Sottoposti a influssi astrali che interferiscono nella vita privata e soffocano gli slanci, con il partner rischiate di raffreddarvi a vicenda.

Scorpione. Il Sole nel segno riceve il trigono acquatico della Luna. Domenica ideale per viaggiare, alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche.

Sagittario. Marte sempre amicone, anche se vessato da una Luna contraria: se le cose non girano benissimo, lavorandoci su riuscirete a rimetterle in asse.

Capricorno. Dal partner vi aspettate molto, irritandovi se disattende l’immagine che ve ne siete fatti. Single intrappolati tra ricordi e fantasie. Se l’atmosfera si fa elettrica, ne risentite a tutti i livelli.

Acquario. Luna tenera e ipersensibile in sesta Casa: dipendesse da voi lavorereste anche oggi, perché il torpore della domenica non è nelle vostre corde.

Pesci. In sintonia perfetta col partner, che ricambia le vostre effusioni con entusiasmo. Vi comprendete a meraviglia, sia con i gesti sia con le parole.

© Riproduzione riservata