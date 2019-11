Sonia Bruganelli, lo shopping di lusso mentre beve champagne divide il web

Torna a far parlare di sè Sonia Bruganelli. Insieme all'amica Laura Cremaschi, la moglie di Paolo Bonolis si è concessa una sessione di shopping in un negozio di lusso in centro a Roma, dopo l'orario di chiusura della boutique.

Chiuse le porte del monomarca Louis Vuitton, la Bruganelli quindi ha iniziato a scegliere con calma i suoi capi sorseggiando champagne.

La scelta di documentare tutto sui social ha inevitabilmente scatenato diverse opinioni: "Un po' di riguardo per chi non ha di che mangiare e non arriva alla fine del mese", ha scritto un utente.

"Domani vi faccio il video del mio shopping alla bancarella del mercato", scrive ironicamente un altro utente. "Pensare al buon gusto è cosa difficile", ha aggiunto un altro.

Nonostante le critiche, la Bruganelli continua comunque a sfoggiare la sua passione per il lusso senza dare conto a quanti la accusano di ostentare troppo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme dal 1997. I due si sono sposati nel 2002. Dal loro matrimonio sono nati 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

