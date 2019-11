In autunno proliferano le zanzare, le cause e i rimedi

L'estate è un lontano ricordo eppure le zanzare proliferano in tutta Italia. Secondo Coldiretti, la causa sta nel caldo anomalo che ha colpito tutta la Penisola.

Fino a due giorni fa, ad esempio, in Sicilia le temperature erano quasi estive e ciò ha consentito la proliferazione delle larve nell'acqua che ristagna. Proprio nella nostra regione sembra che le zanzare non vogliano più andar via ma il freddo che è appena arrivato dovrebbe fare diminuire sensibilmente la presenza.

Tante le soluzioni adottate, dai nocivi ddt agli antizanzare elettrici, dalle particolari lampade alla classica paletta. Secondo recentissimi studi sarebbe efficace anche il grafene, ottenuto dalla grafite: che impedirebbe agli insetti di percepire i segnali emessi dalla pelle delle persone. Occhio, comunque, alla presenza di acqua per esempio nei sottovasi che favorisce la proliferazione di zanzare.

I rimedi naturali restano comunque sempre efficaci anche se non sempre praticabili come rettili in balcone o in giardino che mangiano le zanzare.

