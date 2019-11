L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 novembre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 6 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete - Giornata tranquilla, sottilmente imbambolati sul lavoro, ma sempre con un buon potenziale creativo pronto a manifestarsi da un momento all’altro.

Toro - Luna amicona, in sestile a Urano nel segno. Bella compagnia per uscire e chiacchierare in serata, condividendo ideali, progetti e qualche follia.

Gemelli - Dal lavoro uscite stonati, con la mente confusa da direttive discordanti: prima si fa e poi si disfa, proprio come Penelope con la famosa tela.

Cancro - Se non siete tra i fortunati in partenza per un viaggio di lavoro, vi limitate a parlare coi colleghi di siti e borghi incantevoli visitati di recente.

Leone - In tutto ciò che fate ci mettete cuore. E qui casca l’asino, perché quando le cose non girano e non avete potere decisionale ci state male.

Vergine - Qualche nostalgia, forse rimpiangete una persona o i primi tempi della storia, quando tutto appariva illuminato da un’aura magica e rosata.

Bilancia - Vedete il lavoro come un servizio sociale, qualcosa di utile per gli altri, grazie al quale fate la vostra parte svolgendo il compito assegnato.

Scorpione - Di voi stessi dite poco o nulla, ma riguardo al carattere e alle pecche dell’amato bene, stordite amici e parenti con dettagliate descrizioni.

Sagittario - Pieni di buone intenzioni e dolcissimi sentimenti. Sono gli altri a non capirvi e in certi frangenti a respingere le vostre amorevoli attenzioni.

Capricorno - La cosa più bella: amare e sentirsi amati. Con questa magnifica sensazione nel cuore, la giornata acquista un profumo e un sapore speciali.

Acquario - Più che all’amore puntate all’amicizia. I rapporti sentimentali sono troppo complicati, un intreccio di luci e ombre che non riuscite a gestire.

Pesci - Nonostante il grande affetto che vi lega, in coppia faticate a manifestarvi reciprocamente il sentimento e soprattutto a fidarvi l’uno dell’altro.

