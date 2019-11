L’oroscopo di oggi, martedì 5 novembre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 5 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Luna e Giove v’invitano alla spensieratezza. Di tutt’altro avviso Marte e Plutone che se le danno di santa ragione, chiamando in causa anche voi.

Toro. Alta nel cielo e in quadratura al segno, la Luna mette in moto desideri irrealizzabili creando aspettative troppo alte e difficili da appagare.

Gemelli. La Luna in un segno d’Aria, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via a una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri.

Cancro. Con Marte e Plutone agguerriti, oggi vi sentite bersagliati su più fronti: da una famiglia troppo esigente e da un partner severo e brontolone.

Leone. Famiglia logorroica e un po’ indiscreta. Se c’è una cosa che non sopportate è che si vadano a raccontare in giro le vostre faccende private.

Vergine. Buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano.

Bilancia. Gli amici e lo svago, ma anche il lavoro e i colleghi, sono l’isola felice sulla quale rifugiarvi quando in casa non ne potete proprio più.

Scorpione. La Luna stuzzica con una quadratura Mercurio nel vostro segno. In famiglia, anziché tirar subito fuori il pungiglione, fate leva sul buonsenso.

Sagittario. La giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità.

Capricorno. Al lavoro, occhio a non farvi prendere la mano da collere controproducenti e desideri fuori luogo, che vi remerebbero contro destabilizzandovi.

Acquario. Ringalluzziti dalla Luna nel segno armonica a Marte e a Giove, oggi trovate tutto divertente, perfino rimanere imbottigliati nel traffico!

Pesci. Nel mezzo sta la virtù, sentenziavano i Latini. Mettete un freno alle aspirazioni eccessive ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari.

