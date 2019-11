L’oroscopo di oggi, lunedì 4 novembre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 4 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Dopo una serie di giornate non troppo esaltanti, ci pensa la Luna in Acquario a rimettervi in pista e a farvi ripartire… ma non a tutta velocità!

Toro. Sotto il tiro della Luna in quadratura e dell’opposizione del Sole, la giornata non si prospetta granché. Il timore più grande è la paura dell’imprevisto.

Gemelli. Giornata aerea come il vostro carattere frizzante e lieve, grazie al bellissimo trigono della Luna che invoglia alla socievolezza e all’allegria.

Cancro. Se state vivendo una storia che ritenete importante, non devono esserci segreti fra di voi. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore.

Leone. I rapporti importanti tengono, nonostante le piccole frizioni del momento; la famiglia è sempre più impegnativa e la casa non è mai a posto!

Vergine. Determinazione più fiducia uguale successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi siano maturi.

Bilancia. Dalla vostra il bel trigono della Luna, che vi regala buonumore e desiderio di contatti umani. Disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali.

Scorpione. In quadratura al Sole nel segno, la Luna cercherà di orientarvi al passato, ma non datele retta: la vita è cambiamento, perciò guardate avanti.

Sagittario. Simpatica e briosa, la Luna vi strizza l’occhio. Meno frizzante il Sole, assopito nelle retrovie: forse il vostro sorriso sarà meno contagioso.

Capricorno. Giornata dispendiosa sia in termini economici sia di energie. Se chiedeste aiuto al vostro team, riuscireste a fare tutto prima e a farlo meglio!

Acquario. Sotto il tiro del Sole in quadratura alla Luna, che accende desideri e propone traguardi impossibili, rischiate di mostrarvi apatici e distaccati.

Pesci. Eventuali dubbi e scoramenti vanno messi in conto e anche se in apparenza costituiscono un fattore di disturbo, in realtà sono funzionali.

© Riproduzione riservata