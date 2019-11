La figlia compie un anno, Sangiorgi: "Altro che musica, mi basta solo il tuo sorriso"

La figlia spegne la sua prima candelina, ed ecco che Giuliano Sangiorgi affida ai social una dedica per la piccola Stella.

A fare da contorno alle parole del cantante, le foto della bambina con i pugni chiusi, appena nata.

Stella è nata dalla relazione fra Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia. "Le nostre vite, nuove, insieme per la prima volta e da quell’istante, per sempre - ha scritto Sangiorgi -. Un anno di te, amore mio. Sei la stella che ha illuminato il nostro cammino verso una felicità pura, quella che non ha bisogno di nulla per avverarsi ogni volta che la si desidera, basta guardare i tuoi occhi e lì dentro perdersi, senza aver nessuna paura del mondo intorno, quella gioia di puro incanto che non avrà mai fine. Ti amo, bimba mia. Auguri e grazie per aver scelto me e mamma. Siamo tornati bambini con te e siamo pronti a rifare tutto, come se mai, prima, avessimo vissuto le nostre vite. Questa è la vita che non avrei mai immaginato potesse esistere per me, per noi. Altro che musica, altro che successi, altro che america, altro che altro. Tu ci basti ed esplodi dentro come una supernova, basta solo che sorridi e scopriamo nuove galassie".

Sangiorgi è la voce dei Negramaro gruppo nato nel 2000. Nel 2005, la band ha partecipato al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano "Mentre tutto scorre".

© Riproduzione riservata