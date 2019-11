L’oroscopo di oggi, sabato 2 novembre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, sabato 2 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Voi vi muovete alla velocità della luce, ma il partner no; per questo nella vostra corsa vi sentite soli e traditi rispetto alle premesse iniziali.

Toro. Sabato sereno. Vi aiuta la Luna accompagnata a Saturno e Plutone e armonica a Nettuno, indizio di buona compagnia, vitalità e spostamenti piacevoli.

Gemelli. Un problema sarà presto superato mettendo in campo un po’ d’ironia. Farete bene a non dargli più importanza di quella che merita.

Cancro. Quando la realtà vi va stretta, il partner brontola e le incombenze diventano troppe, la fantasia vi fa viaggiare sul tappeto volante del sogno.

Leone. Luna, Saturno e Plutone oggi parlano solo di incombenze e voi, animati da senso del dovere, fate tutto ciò che vi compete… ma che stanchezza!

Vergine. Di solito Nettuno vi disturba, ma a neutralizzarlo oggi ci pensa il magico terzetto Luna-Saturno-Plutone: felici in amore, sereni con i figli.

Bilancia. Giornata difficile, con la Luna che soffia contro Marte nel segno. Tensioni in casa, ma i problemi non sono solo fuori, anche dentro di voi…

Scorpione. Giornata piacevolissima, da spendere nella natura: lago o collina decidetelo voi, secondo il vostro gusto e le richieste delle persone che amate di più.

Sagittario. Non esiterete a dare una mano ad un amico in difficoltà, anzi, come sempre vi farete avanti per primi. La generosità per voi è un must irrinunciabile.

Capricorno. Grinta e decisionismo non vi mancano, nascosti sotto l’abituale self-control o fin troppo evidenti a seconda dei passaggi planetari del momento.

Acquario. Un sabato senza infamia e senza lode. Siete meno sensibili del solito e più spendaccioni, effetto di Nettuno in seconda Casa, quella delle finanze.

Pesci. Nettuno nel vostro segno è una miniera di sentimenti e dolci emozioni. A scatenarli però non è l’amato bene, ma un un’amicizia inossidabile.

© Riproduzione riservata