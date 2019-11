L’oroscopo di oggi, venerdì 1 novembre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 1 novembre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. A colorare di rosa la giornata il passaggio di Venere in trigono. Il ricordo di un flirt si fa bruciante, spingendovi a ricontattare chi vi ha stregati.

Toro. Serenità in coppia e in famiglia. Una tenera amicizia, ma senza secondi fini, si va rafforzando con una persona lontana, che si sente molto sola.

Gemelli. Passando in Sagittario, segno opposto al vostro, Venere pone l’accento su alcuni aspetti della coppia che necessitano di qualche “manutenzione”.

Cancro. I bonus d’amore elargiti da Venere sono in scadenza. Da oggi, passando nella vostra sesta Casa, potrà solo aiutarvi ad essere creativi nel lavoro.

Leone. Se il partner c’è la sintonia regna sovrana, se ancora siete in attesa del principe o della principessa sappiate che è già in arrivo: parola di Venere!

Vergine. La solita routine non vi appaga, volete di più. A suggerirvelo è Urano, evocando paesi lontani, culture e tradizioni diverse e affascinanti.

Bilancia. Potrebbe essere una giornata pienamente felice con Venere passata oggi in sestile, il cuore pullula di sentimenti che esplicitate con dolci parole.

Scorpione. Cambiamenti in vista, irritanti per alcuni, ma piacevoli per voi che ne parlate da tempo con trepidazione. L’idea di un trasferimento vi alletta.

Sagittario. Novità del giorno è l’ingresso di Venere nel vostro segno, già beneficiato dal grande Giove. Oggi in fatto di fortuna farete l’en plein!

Capricorno. In coppia prevalgono i sentimenti teneri e complici, maturati attraverso la convivenza e la condivisione di esperienze e rafforzati da nuovi stimoli.

Acquario. La Luna sonnecchia silenziosa, in compenso Venere da oggi vi strizza l’occhio, dopo avervi disturbati a lungo con una quadratura piena di pretese. Ridimensionatevi!

Pesci. Che peccato, la bella Venere che vi ha coccolati regalandovi sentimenti profondi e tanta poesia, oggi raggiunge Giove, alto nel cielo in quadratura. Nulla di grave, ma quanto a esagerazione sarete dei veri fuoriclasse!

