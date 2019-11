Giordana Angi non è più single: "Amo una ragazza, lei non è famosa"

Giordana Angi parla al settimanale Novella 2000 della sua fidanzata. La cantante si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni, nonostante abbia sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata.

"Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome".

L'ex concorrente di Amici, arrivata seconda nella scorsa edizione del talent, ha dunque confessato di non essere più single. Ha ammesso di stare insieme ad una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Giordana non ha mai nascosto di essere omosessuale. Durante la sua partecipazione al talent, infatti, aveva anche raccontato di una sua storia passata.

La Angi aveva anche manifestato apertamente particolari apprezzamenti nei confronti di una ballerina professionista di Amici, Elena D'Amario: "Elena è bellissima - aveva detto -. Secondo me è una delle donne più belle al mondo".

