L’oroscopo di oggi, giovedì 31 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, giovedì 31 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Un confronto con gli amici cambia la prospettiva dei vostri valori: meno ambiziosi nella carriera, darete più spazio alla collaborazione.

Toro. Avete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a una persona con cui sentite una grande affinità. Può trasformarsi in qualcosa di coinvolgente.

Gemelli. Una questione che credevate superata torna in auge. Argomenti e scelte difficili, da affrontare coraggiosamente per liberarvi dalle zavorre emotive.

Cancro. Anche se a fasi alterne, ottobre termina con il bilancio in attivo. Unico neo le interferenze esterne, che vi costringono a combattere per la vostra autonomia.

Leone. Una giornata... da leoni, grazie alla Luna e a Giove in Sagittario. Le difficoltà ci sono, ma con autorevolezza e diplomazia, tenete tutto in pugno.

Vergine. Disarmonica a Nettuno, la Luna getta scompiglio nel vostro mondo ordinato e tranquillo. Tensione in famiglia, comunicazione in ribasso.

Bilancia. Un’iniezione di fiducia in arrivo dall’ambiente circostante. L’abilità con cui gestite una faccenda di lavoro delicata vi vale calorosi applausi. Propizia a Marte, la Luna vi regala sicurezza.

Scorpione. Per quanto impegnativo, il lavoro non vi procura ansia: avete trovato il passo giusto e nuovi sbocchi per attuare e sfruttare le vostre idee. Grattacapi per l’assetto finanziario.

Sagittario. Nel cuore celate qualche preoccupazione, ma affrontate impavidi i vostri fantasmi, riconfermando l’inossidabile fiducia negli altri e nella vita. Giove e Marte sollecitano la vostra generosità.

Capricorno. Il contesto in alcune circostanze è caotico, ma proprio nel momento in cui stavate per dichiarare la resa, estraete dal cilindro l’intuizione risolutiva. Non preoccupatevi troppo per l’andamento mosso dei vostri affari.

Acquario. Se una storia vi sta a cuore, rimboccatevi le maniche per recuperarla, altrimenti voltate pagina e date maggiore spazio agli interessi personali. Soluzioni provvidenziali a un quesito.

Pesci. Vivacizzato da qualche battibecco, l’amore si fa più eccitante. Costruite castelli in aria... peccato però che per realizzarli manchino i fondi. Nonostante gli stimoli, perdete interesse per le cose materiali.

© Riproduzione riservata