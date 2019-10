Serie tv, Hbo cancella il prequel del Trono di Spade e ne lancia un altro

Nulla da fare per il prequel del Trono di Spade. L'Hbo fa sapere infatti che la nuova serie, dal titolo «The Long Night» che avrebbe avuto Naomi Watts tra i protagonisti e di cui una puntata pilota è già stata girata settimane fa in Irlanda del Nord, è stata cancellata.

Il plot avrebbe dovuto essere ambientato migliaia di anni prima delle «Cronache del ghiaccio e del fuoco» e avrebbe raccontato la discesa del mondo dall’Età d’oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte. Un’epoca quindi antecedente ai Targaryen e ai draghi, ma non agli Stark, né agli Estranei.

Ma niente paura per i fan della serie. È stato infatti accettato un nuovo progetto, quello su un altro prequel intitolato «House of the Dragon», ambientato 300 anni prima degli eventi della saga e che sarà basato sul libro di R.R. Martin «Fire and Blood».

La serie si concentrerà sui precedenti regnanti della casata Targaryen, dunque sugli antenati della Khaleesi Danaerys e di Jon Snow. Avrà quindi come protagonista assoluta la dinastia dei draghi e si svilupperà a partire da una prima stagione di dieci episodi.

La regia è stata affidata a Miguel Sapochnik, premiato con l’Emmy per un episodio della sesta stagione della serie originale.

