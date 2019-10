L’oroscopo di oggi, mercoledì 30 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 30 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete - Il transito della Luna in Sagittario vi avvolge in una colorata nota di allegria. Serata piacevole, doni generosi da una persona che vi sorprenderà. Ottima fase per studi, affari, trasferte.

Toro - Per un chiarimento di coppia e un confronto sincero, questa può essere la giornata ideale. Senza peli sulla lingua, eliminerete ogni possibile ambiguità.

Gemelli - Se oggi vi alzate stanchi e maldisposti ad affrontare i soliti impegni, vi sarà utile l’aiuto di un collega per ritrovare la necessaria concentrazione.

Cancro - Rilassati e distesi, perdete ogni traccia di timidezza e affrontate un colloquio di lavoro, un esame, una sfida con disinvoltura e sicurezza.

Leone - Un doveroso ma conciliante scambio di idee con la persona amata vi permetterà di chiarire qualche dubbio e di superare un ostacolo con ottimismo.

Vergine - Il fiore all’occhiello è la comunicativa. In compagnia tenete banco con la simpatia, la dialettica, con analisi e argomentazioni di spessore.

Bilancia - Per risolvere un problema, non vi resta che cambiare strategia e magari anche ambiente. Gli amici vi restituiscono autostima e ottimismo.

Scorpione - Se state cercando la famosa altra metà della mela, ora che lanciate segnali seduttivi, le probabilità raddoppiano e siete pronti al colpo di fulmine!

Sagittario - Al riparo da transiti contrari, la Luna nel segno vi invita a passare alla cassa, per riscuotere non solo il dovuto, ma anche qualcosa in più.

Capricorno - Serenità è la parola chiave odierna, alla quale si affiancano fascino e creatività. Corteggiamento inaspettato da parte di un vecchio conoscente.

Acquario - Con il partner è braccio di ferro, vi accapigliate sui dettagli della quotidianità. L’ancora di salvezza sono gli amici che vi circondano di affetto.

Pesci - Alla grande il fronte sentimentale. Per voi single c’è in vista una bella storia, per le coppie complicità, comprensione, buona intesa e armonia.

