L’oroscopo di oggi, domenica 27 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 27 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. L’atmosfera nella coppia risulta perturbata. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosie vi vedono ancora in acceso disaccordo.

Toro. Clima tranquillo, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non potete adagiarvi sugli allori: ansie e lotte per la carriera in arrivo.

Gemelli. Il giorno di festa si preannuncia radioso, grazie alla Luna in Bilancia. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia lo rende perfetto per ogni percorso creativo.

Cancro. La Luna in Bilancia vi complica un po’ la giornata, soprattutto a proposito di attività e affetti. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia?

Leone. Con l’aiuto della Luna, si preannunciano avvenimenti all’altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre.

Vergine. Si aprono nuovi sbocchi professionali e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee previsioni.

Bilancia. La Luna armonica a Giove è un invito a seguire la corrente della vita, mettendo da parte le rivalse, le faccende passate e i rigidi principi.

Scorpione. Il forte ascendente che avete sugli altri, insieme alla vostra tenacia, potranno consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse.

Sagittario. Per rimettervi in pista contate su Luna e Giove, fautori di leggerezza ed entusiasmo. Una domenica spensierata, pacifica, ma niente affatto noiosa.

Capricorno. Un’idea ambiziosa vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire? Chiedete il parere a una persona fidata e seguite il suo consiglio.

Acquario. Pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa le preoccupazioni e per rilassarvi nel modo che preferite?

Pesci. Questioni di ordinaria amministrazione e nuove strategie professionali per il futuro. Vecchi ma ancora validi progetti tornano alla ribalta.

