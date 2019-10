Pamela Camassa vince Amici Celebrities: miss, tv e cinema in 20 anni di carriera

Pamela Camassa è la vincitrice di Amici Celebrities: ha prevalso col 61% dei voti contro Massimiliano Varrese con il 39%. Terzo posto per Filippo Bisciglia mentre Ciro Ferrara si è dovuto accontentare del quarto posto, a un passo dal podio.

L'attrice toscana ha avuto la meglio su Massimiliano Varrese, sfida vinta al televoto. "Grazie a tutti - ha detto Pamela dopo la consacrazione - e grazie a Maria De Filippi che mi ha permesso di partecipare a questo programma".

Cosa ha fatto Pamela Camassa? Nata a Prato 35 anni fa, nel 2000 ha partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, nel ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nell'estate del 2002 ha vinto il titolo di "Miss Mondo Italia" ma ha rinunciato a partecipare a Miss Mondo 2002 in segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, ovvero la Nigeria. Nel settembre 2005 si classificò al terzo posto al concorso Miss Italia 2005, edizione poi vinta da Edelfa Chiara Masciotta.

Nel 2006 il suo esordio in tv come valletta di Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1. mentre nell'autunno 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, partecipa al talent show Ballando con le stelle conquistando il secondo posto. Nel 2008 un altro salto di qualità affiancando Carlo Conti nel condurre la prima edizione de I migliori anni su Rai1, mentre nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show La talpa su Italia 1.

Dalla tv al cinema: ha infatti avuto un ruolo anche nei film Un'estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti.

Nel 2009 il suo ritorno in tv conducendo Poker for Charity su La 7, mentre nel 2011 su Rai 1 è stata una delle concorrenti della prima edizione Attenti a quei due - La sfida, gareggiando per Max Giusti. Nell'autunno 2012 è concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show su Rai 1, tra le rivelazioni. Altri ruoli in tv negli ultimi anni, fino alla fortunata esperienza di Amici Celebrities.

La vittoria ieri sera è stata schiacciante. Il primo risultato parziale aveva visto in vantaggio la Camassa, ed è poi arriva la conferma con un netto distacco nelle preferenze. In precedenza, ed è stato decisivo per la vittoria aveva eliminato il suo compagno di vita Filippo Bisciglia conquistando la finalissima. Lo stesso Bisciglia è stato il primo a festeggiarla al momento della vittoria.

La trasmissione, condotta da Michelle Hunziker, si è aperta con un video in cui i quattro finalisti raccontavano la loro esperienza, le emozioni e la voglia di vincere. Nella sigla cantata dai due coach, Giordana Angi e Alberto Urso, i ragazzi sono stati accompagnati da Loredana Bertè, ospite d’onore e giudice speciale. Il brano "Almeno tu nell’universo" è stato un omaggio a Mia Martini, sorella della Bertè, è ha emozionato tutti.

