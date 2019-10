Domenica 27 ottobre torna l'ora solare, ecco gli effetti sulla salute

Torna l'ora solare e oltre al beneficio di dormire un'ora in più ci sono anche effetti negativi sulla salute. In alcune persone potrebbero presentarsi disturbi, tra cui spossatezza, stress e insonnia, i cui effetti sull’organismo potrebbero persistere per più di 24 ore.

C'è da chiedersi come mai il cambio dell’ora provochi insonnia. L'alternanza del giorno e della notte è regolato dalla produzione dell’ormone melatonina, che viene sintetizzato dalla ghiandola pineale in assenza di luce. Gli esperti consigliano di andare a letto e svegliarsi a orari regolari, anche nei weekend, o di lasciare le finestre aperte, per far sì che il risveglio avvenga in maniera del tutto naturale. Tra i suggerimenti anche quello di non mangiare troppo a cena, in modo da rendere il sonno meno difficoltoso.

Una ricerca pubblicata nel 2012 sulla rivista specializzata Journal of Applied Psychology ha dimostrato che il cambio dell’ora spinge un numero elevato di persone a perdere una quantità maggiore di tempo su siti che non hanno nulla a che fare col loro impiego e dunque ecco anche la difficoltà a concentrarsi.

Altri disturbi sono stress ed emicrania che possono essere contrastati dedicando un po' di tempo all'attività fisica. Infine, c'è chi potrebbe soffrire di irritabilità e cattivo umore e ciò dipende da una minor produzione della serotonina, l’ormone del buonumore, la cui secrezione è favorita dall’esposizione alla luce solare.

