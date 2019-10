Cecilia Rodriguez mostra il topless ma si autocensura: social impazziti

Costretta ad autocensurarsi per via delle norme sul nudo imposte da Instagram, Cecilia Rodriguez mostra il topless anche se non completamente. La sorella di Belen ha comunque fatto scatenare il web, condividendo uno degli scatti che fanno parte di un servizio fotografico.

Nessun braccio o mano a coprire il seno, Cecilia mostra il seno completamente nudo. Nessun vedo non vedo anche se la Rodriguez si è dovuta attenere alle regole di Instagram, censurando parte del topless. Se non avesse usato queste precauzioni, la Rodriguez non solo avrebbe dovuto rimuovere subito la foto, ma sarebbe stata pure penalizzata.

Il topless da molti è stato inteso come frecciatina lanciata a Giulia De Lellis che, solo qualche giorno fa, aveva anche lei pubblicato una sua foto in topless.

Giulia De Lellis nuda su Instagram, lo scatto infiamma il web Lo scatto a seno nudo pubblicato su Instagram Una foto che ha già infuocato il web Testimonial di Tezenis, la bella Giulia ama posare in lingerie Ex fidanzata del dj Andrea Damante, oggi è legata allo sportivo Andrea Iannone La storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele per l’influencer Giulia De Lellis Giulia De Lellis Giulia De Lellis Giulia De Lellis Giulia De Lellis Giulia De Lellis

Nel caso dell'influencer, il seno non era stato coperto dalle bande nere, ma solo sfocato in alcuni punti. Noti i brutti rapporti fra Cecilia e la De Lellis, attuale fidanzata di Andrea Iannone, ex della sorella Belen.

© Riproduzione riservata