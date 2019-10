L’oroscopo di oggi, mercoledì 23 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Una buona riserva di ottimismo e fortuna oggi ve la fornisce la Luna in Leone, che garantisce anche la riuscita di tutte le vostre iniziative. Espresse con convinzione, le vostre idee potranno giungere felicemente in porto.

Toro. Bersagliata da Venere, la Luna in Leone preannuncia una crisi di coppia. Incomprensioni e impennate di orgoglio vi vedono su fronti opposti.

Gemelli. Con la Luna in Leone andate sul sicuro, avete le carte in regola per divertirvi. Ottima condizione di spirito per coltivare i più svariati interessi.

Cancro. Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e alla carriera.

Leone. Mercurio rema contro la Luna in Leone, facendovi scemare mordente e motivazione. Occhio agli affari, ai viaggi, a ciò che dite e fate.

Vergine. Se state cercando un’occupazione, non accontentatevi di offerte al di sotto delle vostre capacità. Battete il ferro finché è caldo, puntate sull’intraprendenza.

Bilancia. Complice la Luna in Leone, siete nello stato emotivo migliore per uscire, vedere gente e dedicarvi ad attività piacevoli con gli amici. Conoscenze preziose, appuntamenti intriganti, collaborazioni costruttive.

Scorpione. Non è facile conservare il buonumore, con la Luna in quadratura a Venere, ma avete alleati di tutto rispetto. Il self-control è garantito.

Sagittario. Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell’autostima, inaspettati incontri ed esperienze.

Capricorno. Il riposo del guerriero. Anche se il vostro non è un dolce far niente, la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di importanti strategie.

Acquario. Disarmonica a Mercurio e a Venere, la Luna vi propina qualche gatta da pelare. I sentimenti e la professione, oggetti di cruccio e di interrogativi. L’energia non manca, difetta la coerenza.

Pesci. Per precauzione, prendete le distanze da questioni o coinvolgimenti, che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio.

