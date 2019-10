Amici Celebrities, stasera la finale a quattro: ecco chi è il favorito

Mancano ormai poche ore alla finale di Amici Celebrities. Quattro i concorrenti che questa sera, alle 21.20 su Canale 5, si sfideranno in prove di canto e ballo nell'ultima puntata della prima edizione del talent condotto in diretta da Michelle Hunziker. Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese si affronteranno per conquistare l'ambito trofeo.

A votare questa sera non sarà la giuria composta da Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini ma il pubblico a stabilire il vincitore votando con un sms al numero 477.000.0 inserendo il codice e/o il nome del concorrente.

Mistero invece sugli ospiti. Tra le ipotesi ci sarebbe proprio Emma Marrone, attesa per presentare il suo nuovo album "Fortuna". Sono stati infatti tanti gli ex allievi della scuola di Maria de Filippi che sono tornati a calcare il palco di Amici, come Irama, Alessandra Amoroso e i The Kolors.

Ma veniamo ai pronostici. Il superfavorito candidato alla vittoria di questa sera sarebbe Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island e rodato cantante. Bisciglia infatti ha partecipato in passato a Tale e Quale Show durante il quale ha stupito con le sue interpretazioni di Michele Zarrillo, Pino Daniele e Zucchero. Nonostante ciò si dice spaventato a salire sul palco della finale di Amici Celebrities e su Instagram confessa ai suoi follower: "È ufficiale, me la sto facendo sotto. Non vedo l’ora che arrivi domani, mi trema tutto, speriamo bene. Ci sarete ???".



Al secondo posto della probabile classifica ci sarebbe Pamela Camassa anche lei con una partecipazione a Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle, sia nell'edizione italiana che in quella ucraina. Dopo aver vinto il concorso di Miss Mondo nel 2002, e aver conquistato il quinto posto a Miss Italia nel 2005, ha esordito come valletta di Carlo Conti. Come racconta sui social, quello di partecipare ad Amici è sempre stato un suo sogno nel cassetto ma "Il viaggio - dice - è quasi arrivato a termine. Un’esperienza indimenticabile che mi porterò dentro sempre e che mi ha insegnato tanto, perché nella vita anche se si è già grandi, non si smette mai di scoprirsi e di imparare".



Ci sarebbe a seguire Massimiliano Varrese attore e cantante di teatro, che lontano dalle scene televisive da oltre dieci anni, ha fatto il suo ritorno proprio con Amici Celebrities. E infine l'ex calciatore Ciro Ferrara che dopo il ripescaggio si è aggiudicato la finale esibendosi de "La Leva Calcistica del '68" di Francesco De Gregori.

© Riproduzione riservata