Il Collegio 4, anche Sara Piccione tra gli allievi della nuova edizione

Ci sarà anche Sara Piccione tra i nuovi allievi della quarta edizione de "Il Collegio". La reginetta di bellezza di 16 anni vincitrice negli ultimi mesi di ben quattro fasce (Miss Gidiferroblog 2018, Miss Bottrighe 2018, Miss Grand Prix Talento Trentino Alto Adige 2018 ed anche Miss I Love Bikini al concorso Miss Red Carpet 2019) entrerà nella classe del docu-reality commentato da Simona Ventura.

Fenomeno tra gli adolescenti, il programma tornerà questa sera in prima serata su Rai 2. Dopo aver viaggiato nel tempo nelle scorse edizioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, la nuova edizione trasporterà gli allievi del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco nel 1982 alle prese con il primo computer e le VHS. Tra una puntata e un'altra dovranno studiare, essere interrogati e infine sostenere l'esame di licenza media.

Questa sera gli allievi dovranno affrontare il test di ingresso ma soltanto i più meritevoli potranno varcare la soglia del Convitto. Tanti gli obblighi a cui dovranno attenersi i giovani partecipanti: non potranno infatti utilizzare alcun oggetto elettronico come gli smartphone e dovranno indossare sempre la divisa. Aspre punizioni li attendono come bere olio di merluzzo o persino l'espulsione.

