L’oroscopo di oggi, domenica 20 ottobre: cosa dicono gli astri segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, domenica 20 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna e Marta non aiutano a trattenere la foga. L'impulso è giudicare tutti e subito. Controllare l'emotività può essere un'impresa ma ce la farete.

Toro. Un po' di grinta è il giusto carburante per trionfare. Potrete dedicarvi alle attività che vi stanno a cuore. Affari d'oro.

Gemelli. Non è il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che tenete in pugno.

Cancro. Una ferita affettiva brucia ancora ma la disponibilità degli amici aiuta a superarla. Coltivate la fiducia e vivete con pienezza il presente.

Leone. Nel caso urga una messa a punto della situazione, potete contare oggi su idee preziosi per sistemare le questioni personali più delicate.

Vergine. Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito famigliare o professionale.

Bilancia. Cercate di essere meno suscettibili e non scambiate per offese quelle che invece sono critiche costruttive. Accettate i consigli utili.

Scorpione. Un bel trigono d'acqua a vostro favore complice un elemento sorpresa. Una crisi di coppia si ricompone. Ed ecco emozioni e tenere coccole.

Sagittario. Una domenica positiva, i problemi non sono del tutto risolti ma sostenuti dalla ottimismo e dalla buona sorte avrete buone chance di riuscita.

Capricorno. La minacciosa opposizione della luna vi mette al tappeto al primo attacco, ma con fare battagliero vi rialzate subito.

Acquario. Qualche piccolo disguido pratico rende faticosa la giornata ma sapete bene come indirizzare il vostro impegno per conquistare la vetta.

Pesci. Le incombenze da sbrigare potrebbero essere davvero troppe, ma grazie ad una ferrea programmazione riuscirete a evitarle senza troppi affanni.

