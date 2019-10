Il rapper Sfera Ebbasta e il calciatore di serie A Andrea Petagna si sono messi insieme per aprire un nuovo 'angolo' vendita di cibo sano ed ecologico.

Apre in via della Moscova, nel centro di Milano, il loro Healthy Color dove non c'è alcol ma si possono trovare avocado ripieni, poke hawaiani e tartare di pesce e carne.

'Don't worry be healthy' (non preoccuparti, sii sano) è lo slogan lanciato dal profilo Instagram di Healthy Color.

