L'oroscopo di oggi, 16 ottobre: le previsioni per tutti i segni

Ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 16 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata produttiva dal punto di vista degli affari. Debiti in riscossione, buone notizie in merito al rendimento dei vostri investimenti.

Toro. Buonsenso e concretezza vi proteggono dai passi falsi e vi consentono di vedere in una critica un’opportunità di crescita, di evoluzione.

Gemelli. Un mercoledì che non offre grandi stimoli o emozioni, ma che in compenso vi permette di analizzare con calma il presente e ciò che sa donare.

Cancro. Sostenuta da Nettuno, la Luna in Toro è rassicurante per le ansie del cuore. Le intenzioni e i sentimenti di chi vi interessa sono forti e sinceri.

Leone. Lo sguardo della Luna nel Toro non è molto benevolo nei vostri confronti e quindi può crearvi qualche disagio, soprattutto in pubblico.

Vergine. Periodo eccellente per formulare richieste, programmi, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Il successo è assicurato!

Bilancia. La necessità di sistemare il bilancio vi impegna più del solito? Affidatevi a qualcuno competente ed esperto, che ritenete degno di fiducia.

Scorpione. La Luna dalla parte opposta del cielo è un chiaro invito ad una maggiore elasticità. Idee, principi e stili comunicativi vanno riveduti e corretti.

Sagittario. Non avere le idee chiare sul da farsi vi porta a imboccare molte strade contemporaneamente, ma a non percorrerne nessuna fino in fondo. Fermatevi a riflettere.

Capricorno. Magnifica giornata griffata dal trigono Luna-Plutone. Ottime le occasioni da afferrare con tempestività. Tutto beatamente fila liscio.

Acquario. Meglio prendervi con le pinze, oggi che la Luna transita nel segno del Toro. Testardaggine e incoerenza non facilitano i rapporti familiari e professionali.

Pesci. Se avete proposte lavorative da avanzare, questo è il momento. Il perfetto equilibrio tra creatività, audacia e concretezza darà i risultati sperati.

© Riproduzione riservata