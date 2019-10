Avril Lavigne torna dopo la malattia di Lyme: in tour dopo 5 anni

Dopo aver combattuto la malattia di Lyme, Avril Lavigne torna sul palco e lo fa a partire dall'Italia per portare il suo "Head Above Water" World Tour in Europa. L'artista, nominata 8 volte ai Grammy Awards, sarà a Milano il 16 marzo al Fabrique, ma poi sono in programma date ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester (ultima tappa il 2 aprile).

Ma il suo tour prevede anche concerti in Cina, Giappone e Sud-Est Asiatico, toccando Shanghai, Tokyo e Bangkok.

Sta bene adesso l'icona del pop-rock dopo gli anni difficili per la malattia di Lyme, un'infezione trasmessa dalle zecche e causata dalla spirocheta the spirochete Borrelia burgdorferi.

Avril Lavigne torna a cantare dopo la malattia: "Mi mancava il palco" La cantante è legalmente francese dalla nascita, perché suo padre è francese e la Francia applica lo ius sanguinis . Ha fatto domanda per il suo passaporto francese che ha ricevuto nel febbraio del 2011 Nel 2016 ha sposato il fidanzato Deryck Whibley, leader dei Sum 41, al quale era legata sentimentalmente dal 2003 La prima apparizione televisiva della cantante avviene nel 2002 quando partecipa a una puntata della serie TV statunitense Sabrina, vita da strega Di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e francesi, nasce a Belleville, nella provincia dell’Ontario, in Canada, il 27 settembre 1984 Ad Avril in giovane età viene diagnosticata la sindrome da deficit di attenzione e iperattività e incomincia ad assumere Ritalin La famiglia e l’ambiente profondamente religioso in cui cresce, la portano a frequentare le chiese All’età di undici anni Lavigne riceve in regalo dai suoi genitori la sua prima chitarra Nel 1999 partecipa, vincendolo, a un importante concorso radiofonico il cui premio finale è la possibilità di esibirsi in duo con la cantante country Shania Twain Una volta trasferitasi a Los Angeles, Lavigne incomincia a lavorare alla composizione delle canzoni da introdurre nel suo album di esordio

I sintomi sono precoci e indicati da rash cutaneo e può essere seguito dopo settimane o mesi da alterazioni neurologiche, cardiache o articolari. La malattia di Lyme è stata identificata nel 1976 in occasione di un'epidemia scoppiata nella città di Lyme, nel Connecticut, ed è oggi la malattia da zecche più segnalata negli Stati Uniti.

Adesso è in piena forma, e dopo cinque anni lontana dalle scene ha appena terminato la leg nordamericana del suo tour che comprendeva 15 concerti: "Mi sono divertita tantissimo durante il tour negli Stati Uniti. Non posso credere che sia già finito! Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia inimmaginabile per cui sono felicissima di annunciare che porterò Head Above Water Tour in giro per il mondo il prossimo anno in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico".

