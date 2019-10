L'oroscopo di oggi, 15 ottobre: ecco cosa dicono le stelle segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, martedì 15 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Se siete ancora in bilico tra varie situazioni affettive, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà.

Toro. La Luna nel segno potrà donarvi la capacità di tornare sui vostri passi, quando vi accorgerete di essere decisamente fuori strada. Respirate con calma e occhio all’irruenza.

Gemelli. Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove, anche in campo professionale.

Cancro. Congiunta a Urano, la Luna con un soffio di vento spazza via ogni inquietudine. Il futuro appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buonsenso.

Leone. Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. Oltre ad apportare serenità e allegria, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, ora si occupa in modo positivo delle vostre finanze.

Bilancia. Periodo poco brillante per la vita sentimentale: dubbi e sospetti vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate!

Scorpione. Una girandola di emozioni riporta a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Fate piazza pulita di questi ricordi e “ragionate” con il cuore.

Sagittario. La vostra abilità nell’analisi è il fulcro per risolvere ogni questione. Oggi preferireste far volare la fantasia, tuttavia armatevi di coraggio...

Capricorno. La Luna in Toro sostenuta da Urano si rivela un’inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità.

Acquario. Con Luna e Urano in Toro, il lato più libertario di voi fa a pugni col conformismo che tentate di dissimulare. Inutile prendersela con gli altri.

Pesci. Navigate nel vostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto scorre tranquillo. Il lavoro fila liscio come l’olio e andate sicuri verso la meta.

© Riproduzione riservata