Fortnite torna online dopo "il buco nero": via al Chapter 2

E' durata poco l'astinenza dei giocatori da Fortnite, dopo che domenica scorsa il capitolo 10 del gioco si era chiuso con un buco nero che aveva inghiottito tutto il suo mondo e i personaggi. Da qualche ora è disponibile il nuovo episodio, chiamato "Chapter 2 - Battle Pass".

Il primo capitolo della nuova edizione del gioco ha una mappa completamente nuova, con un look più "selvaggio", e contiene nuove possibilità di gioco, dal nuoto alla pesca, oltre a nuovi veicoli. L'aggiornamento, riferisce il sito "The Verge'" è stato reso pubblico intorno alle 10 del mattino ora italiana (le 4 di notte nell'area orientale degli Usa), preceduto da un "trailer" disponibile su Twitter in cui l'azione riparte esattamente dal buco nero, che si richiude dando vita al mondo attuale.

In poche ore già oltre 800mila persone hanno guardato il trailer, mentre su Twitch, il social con video in diretta dedicato prevalentemente al mondo del gaming (ma su cui ha appena aperto un account anche il presidente Usa Doald Trump) sono già presenti i primi giocatori che mostrano le proprie evoluzioni.

