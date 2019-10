L'oroscopo di oggi, sabato 12 ottobre: arriva il weekend, le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, 12 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna opposta a Marte vi espone a un umore variabile e a reazioni contraddittorie, dettate forse dalla stanchezza e dalla tensione accumulata.

Toro. Una giornata in prevalenza tranquilla. Potrete dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendovi un meritato riposo.

Gemelli. Grazie alla Luna, avete il controllo della situazione. Stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità delle vostre azioni.

Cancro. Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Indolenza e voglia di agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie.

Leone. Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale, conquistare chi vi piace.

Vergine. Alle prese con pensieri e riflessioni nati dalla necessità di effettuare una verifica, apparite un po’ sfuggenti verso la persona amata.

Bilancia. L’intesa di coppia mostra i lati deboli. Divergenze in merito al ménage a due e a questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore.

Scorpione. Non tutte le faccende che riguardano la casa e la famiglia sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da dubbi e incertezze.

Sagittario. La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete, che vi ricarica e vi incoraggia.

Capricorno. Pungenti gli strali lanciati dalla Luna a Marte. Nel lavoro non riuscite a cavare un ragno dal buco e con le persone care le vostre parole cadono nel vuoto.

Acquario. La Luna arietina rispolvera il vostro smalto. Dinamismo e coraggio vi sostengono nella professione, facendo risaltare le vostre migliori qualità.

Pesci. Rilassatevi immergendovi in ambienti naturali. Dedicare del tempo ai vostri hobby preferiti sarà un vero toccasana per il corpo e per la mente.

© Riproduzione riservata