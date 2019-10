L'oroscopo di oggi, venerdì 11 ottobre: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo di oggi, 11 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La giornata, specialmente per quanto riguarda gli affari, le operazioni finanziarie e i movimenti di denaro, richiede ponderatezza e buonsenso. Non è escluso che qualcuno, approfittando della vostra ingenuità, tenti di giocarvi un tiro mancino.

Toro. Sostenuti dal sestile Luna-Plutone, recuperate le posizioni perdute dopo uno scivolone. Vi sostiene il giusto amalgama di intuizione e razionalità. Rinnovate uno schema o rinverdite un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso voi stessi.

Gemelli. La Luna in Pesci vi fa perdere colpi, e potreste dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimete con sincerità i vostri stati d’animo e non fatevi influenzare dalle insicurezze di chi vi è vicino.

Cancro. Che bel venerdì vi aspetta, con la Luna in Pesci che vi sommerge di coccole! Incoraggiato dalla vostra dolcezza, il partner risponde... per le rime. Da non perdere: un concerto, un film romantico, un’escursione tra i boschi, un faccia a faccia con un ex...

Leone. Per dei felini come voi l’amore deve avere il sapore della preda da cacciare: in mancanza di bersagli appetibili, risparmiate le munizioni. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirvi interessanti ispirazioni.

Vergine. L’ostilità della Luna a Giove, senza avere riscontri sul piano pratico, destabilizza però il tono emotivo. Non reagite avventatamente, aspettate che passi. Lievi divergenze con i collaboratori vi rendono insofferenti? Il torto non è mai da una parte sola...

Bilancia. La capacità di adattamento vi consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Cautela nel dare confidenza a delle persone che possono avere un concetto labile della discrezione.

Scorpione. Un fantastico aspetto planetario vi dà la prova della profondità dei sentimenti e rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità e la confidenza nell’intimità.

Sagittario. Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarvi non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Fate buon viso a cattivo gioco e usate l’intelligenza per cavarvi da qualche fastidioso impiccio.

Capricorno. Beneficiando del sestile della Luna, Plutone sforna opportunità per trarre profitto da affari e viaggi, o per dare un contributo a un progetto comune. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica.

Acquario. Qualcuno vi procura forti emozioni, ma se siete impegnati, prima di un colpo di testa valutate, sia i pro e i contro sia le ragioni della dolce metà. Per realizzare i vostri desideri, controllate il bilancio. Il denaro arriva, ma non fatevi tentare dal mercato.

Pesci. La sensibilità raggiunge vette da primato, peccato che si trasformi in suscettibilità e che basti un’osservazione per scatenare una tempesta di emozioni. Tirate fuori la grinta, e non permettete che giudizi e critiche sparati a zero vi feriscano.

