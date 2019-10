Expedition 61, il siciliano Parmitano a capo della seconda passeggiata spaziale

Sta per partire la seconda passeggiata spaziale della Expedition 61, la missione con Luca Parmitano al comando. Ad uscire all'esterno della Stazione Internazionale saranno due astronauti della Nasa.

Andrew Morgan e Christina Koch, dalle 12:30, ora italiana, usciranno per proseguire gli interventi di sostituzione delle vecchie batterie al nichel-idrogeno dei pannelli solari della Iss con nuove e più potenti batterie al litio, le stesse per cui inventori hanno vinto il Nobel per la Chimica 2019.

Ci sarà Luca Parmitano a sovrintendere le operazioni. Il 25 ottobre sarà lo stesso AstroLuca, insieme alla collega Jessica Meir, a compiere la sua prima passeggiata spaziale della missione Beyond, iniziata il 20 luglio 2019. Il 21 ottobre, invece, sarà la volta della prima passeggiata spaziale della storia tutta al femminile, con protagoniste Christina Koch e Jessica Meir, della Nasa.

La prossima passeggiata spaziale, la terza della Expedition 61, è invece in programma il 16 ottobre e sarà compiuta da Andrew Morgan e Jessica Meir. Conclusa questa fase di sostituzione delle batterie con le prime cinque passeggiate spaziali, a novembre ne sono state programmate altre cinque.

