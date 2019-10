11 ottobre giorno di San Giovanni XXIII, dalla scoperta dell'America alla tv a colori: cosa accadde oggi

Oggi, 11 ottobre, si ricorda San Giovanni XXIII. In questo giorno del 1962 Angelo Roncalli apriva l'assise ecumenica e pronunciava il celebre "Discorso della luna". Non è dunque casuale la scelta di papa Francesco che ha individuato l'11 ottobre per la festa liturgica, perchè con quell'evento Giovanni XXIII prese la Chiesa per mano e la guidò verso la modernità.

E c'è una frase celebre che il "Papa buono", il papa del dialogo e delle novità pronunciò in quella sera d'autunno salutando la gente accorsa in piazza San Pietro per celebrare l'avvio del concilio Vaticano II: «Figlioli... tornando a casa, troverete i bambini, date loro una carezza e dite: questa è la carezza del papa. Troverete, forse, qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Dite che il papa è con loro...».

Angelo Roncalli morì il 3 giugno 1963. Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato il 3 settembre 2000 ed è stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco.

Cosa accadde oggi:

1492 – Avvistata per la prima volta la costa americana dalla flotta di Cristoforo Colombo

1796 – Viene costituita a Milano la Legione Lombarda primo reparto militare ad usare il tricolore

1939 – Al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt viene consegnata una lettera firmata da Albert Einstein, che invita gli Stati Uniti a sviluppare la realizzazione della bomba atomica

1950 – La Federal Communications Commission statunitense emette la prima licenza per trasmissioni televisive a colori alla CBS

1962 – Papa Giovanni XXIII riunisce il Concilio Vaticano Secondo della Chiesa Cattolica Romana, 92 anni dopo l'ultimo

1968 – La Nasa lancia l'Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham.

1986 – In piena guerra fredda, il presidente statunitense Ronald Reagan e il leader sovietico Michail Gorbačëv si incontrano a Reykjavík, in Islanda, per continuare il confronto sul ridimensionamento dei loro arsenali di missili a medio raggio in Europa

Nati oggi:

Il ginnasta italiano Jury Chechi, nato l'11 ottobre 1969 a Prato; l'attore comico Fabio De Luigi, nato a Santarcangelo di Romagna l'11 ottobre del 1967; lo scrittore statunitense Elmore Leonard, nato l'11 ottobre 1925 e morto il 20 agosto del 2013; l'attore Gianmarco Tognazzi, nato a Roma 11 ottobre del 1967; il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nato l'11 ottobre del 1965 a Roma.

