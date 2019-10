Riverdale, la morte del personaggio di Luke Perry: ecco cosa è accaduto

Era prevedibile che la produzione della serie tv "Riverdale" avrebbe fatto presto morire il personaggio di Fred Andrews, interpretato da Luke Perry, scomparso recentemente.

Nella prima della stagione 4 viene immediatamente svelato questo colpo di scena.Fred è fuori città per lavoro mentre Archie e gli amici si preparano per la festa del 4 luglio. Proprio in questo momento si scopre che Fred non tornerà mai più a casa poichè è morto a causa di un incidente.

FP Jones spiega che Fred stava tornando a casa quando si imbatte in un altro automobilista in difficoltà. Fred si ferma per aiutarlo ma è proprio in quel momento che viene investito da un veicolo fuori controllo. Fred muore sul colpo.

