Natalie Imbruglia a 44 anni diventa mamma per la prima volta

Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta a 44 anni. La cantante ha dato alla luca Max Valentine, annunciandolo poi sui social.

“Benvenuto al mondo", ha scritto la Imbruglia. "Il mio cuore sta scoppiando”.

L’artista australiana ha condiviso una foto con la manina del bambino. A congratularsi con lei tanti altri artisti come Kylie Minogue e Melanie C, ex Spice Girl.

La cantante aveva dato annuncio della sua gravidanza questa estate, possibile grazie alla fecondazione assistita e ad un donatore maschile. “Non ho inghiottito un’anguria - aveva scritto la cantante -. In autunno avrò il mio primo figlio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo”.

Sul piano professionale, la Imbruglia tornerà presto protagonista grazie ad un nuovo contratto discografico con la BMG e un nuovo album di inediti.

Natalie è figlia di Elliot Imbruglia, un italiano di Lipari, in provincia di Messina e di Maxene Anderson, australiana.

