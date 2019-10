Asia Argento, nuove indiscrezioni: Andrea Preti è la sua nuova fiamma?

Si rincorrono in queste ore nuove indiscrezioni su Asia Argento: Andrea Preti è la sua nuova fiamma?

Secondo quanto rivelato dal settimanale "Chi", l'attrice avrebbe iniziato una relazione con l'ex protagonista de L'isola dei Famosi. Preti è anche l'ex di Claudia Gerini.

Preti è più giovane della Argento: 31 anni lui, 44 lei. Ultimamente, Preti si è raccontato a "Storie italiane", la trasmissione condotta da Eleonora Daniele rivelando di essersi convertito alla castità dopo la fine della sua storia con la Gerini:

“Non c’è nessun contratto che ti impone di consumare - aveva detto Preti -. Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco. Oggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell’andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner”.

Oggi, la notizia di una nuova love story appunto con Asia Argento, pronta a partire come concorrente di Pechino Express 2020.

Asia Argento è lo pseudonimo di Aria Maria Vittoria Rossa Argento. Figlia del celebre regista Dario, la Argento è anche sorellastra dell'ex attrice e stilista Fiore.

Dal 2000 al 2006 ha avuto una relazione con il cantante Morgan dei Bluvertigo, da cui nel 2001 ha avuto una figlia, Anna Lou. Nel 2008 ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto, nello stesso anno, il figlio Nicola. La coppia si è poi separata nel 2012. Nel 2017 ha stretto una relazione con lo chef statunitense Anthony Bourdain trovato morto nel 2018 in un hotel in Francia.

© Riproduzione riservata