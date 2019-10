10 ottobre: è il giorno di San Daniele, cosa accadde oggi e i compleanni celebri

Oggi, 10 ottobre, si festeggia San Daniele Comboni. Fu proclamato beato il 17 marzo 1996 da Papa Giovanni Paolo II. La sua santità è stata testimoniata da missionari e missionarie. Nella città di Khartum in Sudan, infatti, fondò l’Istituto per le Missioni Africane e, nominato vescovo in Africa, si prodigò senza mai lesinare energie nel predicare il Vangelo in quelle regioni prendendosi cura della dignità degli esseri umani.

Sono nati oggi: l'attore Antonio Albanese (1964), il compositore Michael Giacchino (1967), l'attore Fabio Troiano (1974), il presidente della Camera Roberto Fico (1974), l'ex ministro Nunzia De Girolamo (1975), Miss Italia 1999 Manila Lazzaro (1977), la cantante Gabriella Cilmi (1991).

Cosa accadde oggi:

732 – Battaglia di Poitiers, in Francia, il capo dei Franchi, Carlo Martello, e i suoi uomini, sconfiggono per la prima volta nell'Europa occidentale un'armata di Mori.

1780 – L'uragano del 1780 uccide tra le 20.000 e le 30.000 persone nei Caraibi

1906 - Primo Nobel a un italiano: l'Accademia svedese assegnò il Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci.

1935 – La Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l'occupazione italiana dell'Abissinia

1944 – Il dramma dell'Olocausto: 800 bambini rom vengono uccisi nel Campo di concentramento di Auschwitz

1964 – A Tokyo si aprono i Giochi della XVIII Olimpiade

1985 – Caccia F-14 Tomcat della Marina degli Usa intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro. Lo costringono ad atterrare a Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri

1986 – Un terremoto del grado 7,5 della scala Richter colpisce San Salvador uccidendo circa 1.500 persone

2001 – Dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre, l'allora presidente americano George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati

2006 – Google acquista YouTube

2015 - Ad Ankara due terroristi suicidi, simpatizzanti dell'Isis, si fanno esplodere nei pressi della stazione ferroviaria provocando 103 morti e 245 feriti tra i partecipanti ad un corteo in favore della pace con i curdi

