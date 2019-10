L'oroscopo di oggi, 8 ottobre: ecco cosa dicono le stelle

Ecco l'oroscopo di oggi, 8 ottobre, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Stimolata da Sole e Giove, la Luna in Acquario, grazie a un’idea geniale e alla complicità di un collega, risolve al meglio un problema di lavoro.

Toro. Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi. Prevedibile qualche scontro con gli amici.

Gemelli. GiugnoFantastica giornata, grazie al trigono Sole-Luna che vi aiuta a concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi a una serata movimentata.

Cancro. Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare le vostre esigenze. Venere vi confonde un po’.

Leone. La Luna è all’opposizione, ma Giove e il Sole la rendono vostra alleata. Metterete dei punti fermi nei confronti di chi approfitta della vostra generosità.

Vergine. Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela: decidete cosa dovete fare.

Bilancia. Che guizzo di entusiasmo, con la Luna in Acquario! Avete davanti a voi un martedì ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli.

Scorpione. Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo.

Sagittario. Progetti innovativi da portare avanti in gruppo, spettacoli, conferenze da non perdere ed elogi inaspettati che vi riempiono di orgoglio.

Capricorno. Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata la vita sociale.

Acquario. Prendono il via ottime opportunità di riuscita nella carriera. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazioni e tanta serenità.

Pesci. La vostra attività guadagna punti: siete abili e convincenti, e le belle occasioni sono a portata di mano. Fate il vostro gioco!

