Emma Marrone, la prima foto dopo la malattia postata su Instagram da Paola Turci

Spunta la prima foto di Emma Marrone dopo l'operazione. Dopo tanto silenzio sui social, e dopo la foto condivisa dalla cantante direttamente dall'ospedale, Emma è tornata a mostrarsi ai fan.

A condividere la nuova foto è stata la collega e amica Paola Turci.

Le due artiste sono comparse sulle storie Instagram della Turci, che nel selfie si lascia truccare appunto da Emma.

“Una grande gnocca”, Paola Turci ha definito così la sua speciale make up artist. Emma si è mostrata sorridente, nonostante sia ancora in convalescenza.

Lo scorso 20 settembre, Emma aveva annunciato ai fan lo stop alla musica per problemi di salute. Fan subito in allerta, considerato che in passato la cantante si è dovuta sottoporre per due volte ad un intervento per un tumore alle ovaie.

Si è subito pensato ad una terza operazione, dunque, anche se questa ipotesi non è mai stata confermata ufficialmente dalla cantante.

Ad ogni modo, tanti vip hanno subito manifestato la loro vicinanza alla cantante, come Alessandra Amoroso che spesso ha salutato l'amica prima dal palco di Amici di Maria De Filippi e poi dal concerto di Radio Italia a Malta, al quale Emma ha dovuto rinunciare.

In queste settimane, Emma è in radio con il nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.

