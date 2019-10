Il topo brigante con la passione dei dolci: film in prima visione su Rai Yoyo

"Il topo brigante" in prima visione, in onda domani, sabato 5 ottobre, alle 20.35 su Rai Yoyo. Che cosa è? È il film di animazione che trae spunto dal libro per bambini scritto da Julia Donaldson e illustrato da Axel Scheffler, ovvero gli stessi autori de "Il Gruffalo" e "La Strega Rossella".

La trama? Il topo brigante è un criminale con la passione per i dolci. Tende agguati per le strade e ruba il cibo ai passanti e ad ogni animale che incontra. Ma a un certo punto, la signora Anatra ha un'idea per porre fine ai soprusi: così, quando il Topo minaccia di mangiarla, lo inganna promettendo una montagna di dolci. Lo conduce in una grotta dove il Topo si perde, per la gioia di tutti gli animali che festeggiano la liberazione dal crudele brigante.

Il topo, rimasto solo e sconsolato nella grotta, riflette sulla sua prepotenza e si rende conto di aver compiuto del male, una riflessione che lo porta al pentimento. Quando riesce a tornare libero, trova un lavoro in una pasticceria dove può appagare la sua passione per i dolci.

