4 ottobre, oggi è San Francesco: eventi ad Assisi e in tutta Italia

Oggi, 4 ottobre, si festeggia San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia dal 1939 insieme a Santa Caterina da Siena. Una giornata molto sentita per i devoti e ricca di iniziative. Sono tante, infatti, le celebrazioni che accompagneranno questo giorno in particolare nella città natale del Santo, il comune umbro di Assisi. Quest'anno sarà, invece, la Toscana la regione che rappresenterà l’Italia nel corso delle celebrazioni, a cui dovrebbe partecipare anche il premier Conte, offrendo l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco. Tutti gli eventi verranno trasmessi in diretta su Rai 1.

Domani, invece, 5 ottobre, si terrà la tradizionale fiera di San Francesco, con la tombolata che chiude il programma delle le celebrazioni della Festa di San Francesco d’Assisi 2019.

Anche Palermo dedica un evento a San Francesco. Alle 21, sul sagrato della Cattedrale, si terrà la festa di inizio anno per i giovani. L'arcivescovo Corrado Lorefice ha scelto quest'anno di intitolarla proprio a San Francesco con il tema “Ecco l’uomo Gesù, guardando a Gesù di Nazareth: Una proposta di vita con San Francesco”. Lorefice ha scelto come figure di riferimento per gli studenti sia il Santo di Assisi sia Santa Rosalia e il Beato Pino Puglisi.

Iniziative religiose anche nella parrocchia di Sant'Antonino a Palermo, con celebrazioni sin dalla mattina e che avranno tra i suoi momenti centrali alle 17,30 la Corona Francescana.

Favara, in provincia di Agrigento, festeggia la festa di San Francesco fin dal mattino con una messa alle 8 a cui seguiranno altre due celebrazioni alle 16 e alle 19. Durante quest'ultima il sindaco Anna Alba affiderà la città di Favara al patrono d’Italia. I festeggiamenti si concluderanno con “ Francesco.. che spettacolo”.

IL NOME. Francesco deriva dal termine germanico "frankisk", cioè "del popolo franco". Nel Medioevo, invece, l'aggettivo latino "franciscus" veniva utilizzato per indicare il popolo francese e proprio da questa parola si passò a "Franceis", da cui il nostro Francesco.

IL SANTO. San Francesco viene ricordato per essersi spogliato della sua ricchezza per incontrare la fede in un periodo in cui la Chiesa attraversava un momento di crisi. Insieme ai suoi discepoli, con cui fondò poi l'ordine omonimo, predicando l'assoluta povertà e semplicità riavvicinò le classi più povere alla Chiesa cattolica.

Proprio per questo l'attuale papa Bergoglio, al momento della sua elezione nel 2013, decise di prendere il nome di Francesco. San Francesco però viene ricordato anche per la sua celebre opera, il "Cantico delle Creature", la prima in lingua italiana volgare.

I nati con questo nome, come si legge nell'Almanacco Barbanera, sono caratterizzati da un animo romantico ma solitario e da una mente sempre attiva che li rende spesso instabili e nervosi. Tra le caratteristiche positive di chi porta questo nome c'è sicuramente l'onestà ma nutrono anche il desiderio di essere amati da tutti e per farlo usano l'arma dell'umorismo.

I Francesco e le Francesca hanno inoltre un carattere vivace, pieno di energie rivolto a mille progetti. Sono inoltre molto comunicativi, socievoli ma spesso tendono a chiudersi in se stessi. Il numero fortunato è il 2.

Sono nati in questo giorno personaggi come Buster Keaton (1895), Susan Sarandon (1946), Luis Sepulveda (1949), Christoph Waltz (1956), Liev Schreiber (1967), Ignazio Boschetto de "Il Volo" (1994), Charlton Heston (1924), Alicia Silverstone (1976), Micky Ward (1965), Francesco Crispi (1818).

Ma il 4 ottobre è anche una data triste: nel 1990, durante una gara di offshore al lago di Montecarlo, morì Stefano Casiraghi, allora trentenne marito di Carolina di Monaco.

