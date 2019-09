Cori per Diletta Leotta: sul web critiche ai tifosi del Napoli

Critiche ai tifosi per i cori su Diletta Leotta a Napoli. Giudizi negativi giungono dal web a proposito dei cori da stadio diretti alla presentatrice di Dazn. Al San Paolo di Napoli, dove la squadra ha sconfitto il Brescia, la bella Leotta è stata oggetto di quelli che sono stati definiti cori e fischi sessisti.

Diletta Leotta non è nuova a questo genere di commenti e ha dovuto spesso far fronte ad apprezzamenti come quelli di cui è stata oggetto a Napoli. Dal web però arriva una pioggia di critiche per quei cori che hanno superato il limite e con cui i tifosi hanno esagerato.

Ma dall'altro lato vengono apprezzati il sense of humor e anche la reazioni composte della Leotta anche ai commenti più pesanti.

© Riproduzione riservata