Tony Colombo dopo il concerto saltato a Palermo: "Canterò gratis ai matrimoni"

Un "anno special": è quello che promette Tony Colombo in un video su Facebook rivolto ai suoi fan: "È il regalo che voglio fare a tutti quelli che hanno realizzato i miei sogni". Dopo il divieto della Questura di Palermo, che non ha rilasciato l'autorizzazione (formalmente per motivi di sicurezza) per il suo concerto che avrebbe dovuto svolgersi venerdì sera in via Mendola, il cantante neomelodico riparte da Napoli. E annuncia che dall'1 ottobre 2019 all'1 ottobre 2020 canterà gratis a matrimoni e feste private dei suoi fan.

"Voglio fare una grande beneficenza. Voi avete realizzato tutti i miei sogni e io voglio cercare di ricambiare. Ce ne sono tante persone che vogliono vedermi cantare. Non sono pazzo: è l'unico modo per fare un regalo a chi mi segue. Con pochissimi soldi regalo un sogno ai vostri figli per il compleanno o matrimoni. Regalare un sogno ai propri figli è la cosa più bella che c'è". E poi chiude "Ciao Napoli".

© Riproduzione riservata