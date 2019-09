Riecco Emma, nuovo post dall'ospedale: "È stata dura ma è andata"

"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura...ma è andata". In pausa dalla musica per un problema di salute, Emma Marrone riappare sui social con una nuova foto. Si tratta del braccialetto indossato in ospedale, dove la cantante si è sottoposta a dei controlli o a qualche probabile intervento.

"Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze - ha scritto - ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: tenete duro, io sono con voi. La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente".

Lo scorso 20 settembre, la cantante aveva annunciato il suo stop alla musica appunto per un improvviso problema di salute che l'ha costretta ad annullare diversi impegni. Fan in allarme, web in subbuglio considerato che Emma per ben due volte ha dovuto sottoporsi a degli interventi per un tumore alle ovaie. La cantante, di fatto, non ha mai confermato un ritorno della malattia. Visti i precedenti, però, in molti hanno ipotizzato che la cantante abbia avuto una ricaduta, la terza.

Intanto, lo scorso 26 settembre i fan hanno lanciato un hashtag #10annidiEmma per ricordare un momento storico per la carriera della cantante: l’ammissione ad "Amici".

A quel talent dell’edizione di dieci anni fa Emma partecipò e vinse, dando il via a una carriera di successo e popolarità, culminata con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2012.

