Damante in tv: "Ho tradito la De Lellis ma è ora di andare avanti"

Ospite di Verissimo, Damante risponde a Giulia De Lellis, in questi giorni in libreria con il suo nuovo libro che svela retroscena sulla sua storia con l'ex Andrea. "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" racconta del tradimento di Damante ai danni della De Lellis. Una storia finita male che l'influencer ha voluto raccontare, mettendo in luce dei particolari poco graditi a Damante dalla scoperta del tradimento, fino alla rabbia e alla vendetta da parte della ragazza.

I due si sono conosciuti grazie a Uomini e donne, dove lui era il tronista e lei la corteggiatrice. Usciti insieme innamorati dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi, i due avevano scelto di andare a convivere a Verona.

Fino alla scoperta del tradimento, che di fatto ha segnato la fine della loro relazione.

"Ho sbagliato - ha ammesso Damante - ma dopo due anni è il caso di andare avanti". Così il dj, nel salotto di Silvia Toffanin, ha cercato di mettere fine alle voci sul suo conto venute fuori appunto con la pubblicazione del libro della De Lellis.

