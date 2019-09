I Thegiornalisti si sono sciolti, l'ha annunciato Tommaso Paradiso

I Thegiornalisti si sono sciolti. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader Tommaso Paradiso con alcune stories su Instagram: "Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso".

"È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo - continua Paradiso - Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne". "È inutile che vi stia a raccontare le domande le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi".

Il cantante poi spiega: "Ho scritto e cantato ogni singola nota ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati questi ultimi mesi molto difficili: sono stato in silenzio». E ancora: «I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più".

Infine l'amara chiusura di Paradiso: "Sono stato male. Per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia altrimenti un sogno può diventare un incubo non sono in grado di vivere in un clima di tensione né a casa, né al lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta".

