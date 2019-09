Su Rgs martedì riparte «Ditelo in diretta» con tante novità

Una media di oltre trecento segnalazioni al mese. Centinaia di foto, video e messaggi audio vengono inviati ogni settimana alla nostra redazione attraverso WhatsApp (335.8783600), Facebook e mail (ditelo@gds.it). Un filo continuo e diretto che lega i siciliani al gruppo editoriale del Giornale di Sicilia. Tutto questo in un programma: «Ditelo in diretta». Un format che riprende, con una nuova veste, da martedì.

Si andrà in onda, come sempre dalle 7 del mattino sino alle 9, sulle frequenze di Rgs e in streaming sul sito www.rgs.fm. Sarà dato ancora più spazio alle segnalazioni, alle telefonate in diretta e al dibattito con gli amministratori, con uno sguardo che rimane sempre attento all'attualità e alle notizie dell'ultimora. Conduttori saranno i giornalisti Salvatore Fazio, Aurora Fiorenza e Giovanni Villino. Al loro fianco lo speaker Agostino Di Stefano che avrà il compito di dare spazio alla musica e alla programmazione radiofonica.

«Ditelo in diretta» continuerà, così, a offrire ai lettori e agli ascoltatori la possibilità di raccontare l'Isola e le sue criticità. Dai disagi legati alla burocrazia e alla lentezza degli uffici pubblici, passando anche dal mondo della sanità e dai tempi d'attesa spesso infiniti. In primo piano anche i problemi legati ai centri urbani: dai rifiuti alla viabilità. Ma non solo. Il respiro regionale della trasmissione punterà i riflettori anche sul tema dei trasporti e delle infrastrutture. Ma sarà raccontata anche la Sicilia delle eccellenze e di quelle iniziative private che sopperiscono alle carenze del pubblico.

Ad oggi migliaia di persone hanno contattato la nostra redazione. Un rapporto stretto che si è creato, quindi, negli anni tra cittadini e cronisti. Ed è a quest'ultimi che spetta il compito di verificare, approfondire e dare risposte. La segnalazione non rimane, infatti, relegata al format radiofonico. «Ditelo in diretta» è il punto di partenza di una informazione che guarda in alto. Tutto questo prende forma, grazie al lavoro della redazione, negli approfondimenti e nei reportage. Oltre alla radio, in campo c'è l'emittente televisiva Tgs, il quotidiano cartaceo e il sito web, Gds.it. Quattro strumenti a disposizione di coloro che vogliono far sentire la propria voce e che, soprattutto, non riescono a trovare risposte.

Nell'era in cui domina il tema delle fake news, il lavoro di «Ditelo in diretta» costituisce un modello virtuoso del famigerato «citizen journalism». Un «giornalismo dal basso», lavorato da professionisti dell'informazione che hanno il compito di verificare e dare risposte.

La voce dei cittadini trova comunque spazio, ogni giorno, sul Giornale di Sicilia. È presente una rubrica: «Voci dalla città». Qui si raccolgono tutte le segnalazioni sui disagi riscontrati nel territorio. Le foto sono le stesse che i lettori inviano attraverso i tre principali canali: messaggio di testo, ma anche audio e video attraverso WhatsApp al numero 335.8783600, la pagina Facebook del Giornale di Sicilia e di Ditelo in diretta, attraverso post e messaggi privati, e, infine, lo strumento della posta elettronica all'indirizzo ditelo@gds.it.

