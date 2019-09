X Factor 13 tra novità e conferme: debutto per tre nuovi giudici

Edizione numero tredici per X Factor che torna su Sky tra novità e conferme. La novità principale riguarda il fronte della giuria, quest’anno rivoluzionata nei suoi tre quarti. Se quello di Mara Maionchi è un ritorno sul banco dei giurati, il debutto assoluto è invece quello di Malika Ayane, di Samuel dei Subsonica e del trapper Sfera Ebbasta. «Abbiamo cercato un’aria nuova per il programma - ha spiegato Lorenzo Mieli di Fremantle - e di rivedere il linguaggio per renderlo il meno televisivo possibile. Mara, invece, ha un modo di fare televisione che per noi era insostituibile. Rappresenta tutto quello che ognuno di noi vorrebbe vedere in un giudice».

Confermatissimo, poi, anche Alessandro Cattelan che per il nono anno consecutivo è il conduttore del talent musicale di casa Sky. «Al nono X Factor ne ho viste tante - ha detto Cattelan - e la rivoluzione di quest’anno ci voleva. Sono sicuro che la nuova giuria ci metterà poco a entrare in sintonia con il pubblico». Da questo giovedì saranno messe in onda, su Sky Uno, le puntate già registrate e dedicate alle selezioni. «Sono un pò deluso perché nessuno mi ha chiesto del Festival di Sanremo - ha scherzato Cattelan - ma posso dire che sono contento per Amadeus alla conduzione. Per il futuro, vedremo». Attesi alla prova televisiva, i nuovi giudici sono già entrati nella parte e durante le prime fasi del programma hanno definito i loro ruoli.

«È' un esperienza completamente nuova per me - ha detto Sfera Ebbasta - e anche se non mi sentivo molto pronto, mi sono trovato a mio agio in questi panni. Tornare al lavoro dopo il dramma di Corinaldo non è stato facile, non per le critiche, ma semplicemente perchè affrontare una tragedia del genere non è stato facile per nessuno». Al debutto anche Samuel, frontman dei torinesi Subsonica che qualcuno del gruppo di giurati ha già identificato come mister no per i tanti pollici versi mostrati. «In realtà non è così - ha detto Samuel - e per entrare nel ruolo mi è stato molto utile ripercorrere tutte le mie tappe nel mondo della musica, per dare giudizi che avessero un senso». Anche Malika Ayane, nella nuova veste televisiva, pare aver trovato la chiave giusta per entrare in sintonia con il mezzo e per trovare l’equilibrio tra televisione e musica.

«Sto scoprendo le infinite possibilità nei modi di fare le cose. TV e musica hanno due linguaggi completamente diversi. Per giudicare in modo obiettivo i concorrenti ho dovuto superare un certo senso di responsabilità». «X Factor è un prodotto trasversale - ha spiegato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky - che va oltre il rapporto tra telespettatore e televisione a pagamento. Nella storia di Sky, X Factor ha permesso e permette di investire nell’interattività dei nostri canali». Se da giovedì 12 andranno in onda le puntate dedicate alle selezioni, delle quali saranno ospiti musicali Achille Lauro e Anastasio, vincitore della passata edizione del talent, nelle settimane successive sarà la volta dei 'Bootcamp', delle 'Home visit' e poi ancora degli attesi live che cominceranno il 24 ottobre.

