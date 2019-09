"Stasera tutto è possibile", Stefano De Martino al posto di Amadeus

Stefano De Martino al timone di Stasera tutto è possibile. Il ballerino, oggi anche conduttore, e marito di Belen Rodriguez prenderà il posto di Amadeus che sarà occupato con Soliti Ignoti e il Festival di Sanremo.

“Non lo imiterò, sarebbe un suicidio", ha fatto sapere De Martino che ha aggiunto: "I miei modelli sono Renzo Arbore e il comico americano Jimmy Fallon”.

Resta in Rai dunque De Martino, dopo l'esperienza a Made in Sud. La moglie Belen invece tornerà a Mediaset per Tu si que vales.

Intanto, il ballerino si gode il suo momento d'oro anche in ambito personale, vista la ritrovata serenità con Belen. “La famiglia deve rimanere unita, - hanno detto i due - è il regalo più bello che i genitori possono fare a un figlio. E noi vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni”.

© Riproduzione riservata