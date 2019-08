Moda, anche l'autunno si veste di denim ma... eco sostenibile

Nuove frontiere per il denim che sarà una delle tendenze dell'autunno nelle versioni preppy e couture mentre si rafforza il trend dell'eco-sostenibilità.

Tru Blu è ad esempio il nome della capsule green del marchio britannico Pepe Jeans London, che abbraccia l'idea di un processo produttivo per collezioni che includano capi e accessori realizzati con fibretratte da materiali riciclati. La capsule è un total look per adulti e bambini, composto da giacche, jeans, T-shirt, felpe, sneakers in tela e borse, realizzati con tessuti recuperati e contraddistinte dallo slogan "Be Life" e in colori naturali.Enti come Global Recycle Standard, Organic Content Standard e il Better Cotton Initiative hanno certificato questa collezione,potandola ad un livello superiore. I prodotti soddisfano gli elevate standard del settore, utilizzando tessuti e trattamenti eco-sostenibili.

L'impegno di Pepe Jeans London a rispettare i lavoratori, i consumatori e l'ambiente, è a lungo termine

e continuerà a crescere stagione dopo stagione.

Concentrandosi sul futuro, Pepe Jeans London sta investendo su un modo di lavorare trasparente e consapevole. Ad esempio, le nuove tecnologie fanno si che si possa tracciare il percorso di un prodotto, seguendola rotta più sostenibile e prendendo seriamente l'impatto sull'ambiente.

Baldinini che ha affidato da poco in licenza i brand Gimmi Baldinini, Baldinini e Baldinini Trend, si punta allo sportswear, alla maglieria, alle camicie e naturalmente al denim.

Connotazioni fashion per Genny dove la femminilità cammina per la prima volta al fianco del denim. Non un denim tout court piuttosto un concetto che si colora e si adatta alle morbide forme femminili.

Un design strutturato ma leggero, dove il bianco, elemento distintivo della maison, prevale su

ampi pantaloni con giacca a kimono e s'inserisce nei sottili dettagli della tuta mono spalla bluette e del micro suit rosso.

La silhouette è esile, il taglio pulito e geometrico, a coprire un corpo destinato alla continua esposizione.

Il punto vita è sottolineato in tutti i modelli, spesso avvolto da cinture soffici a sottolineare il

concetto di femminilità delle creazioni di Genny. Piccole zone lasciate libere concedono il respiro e stravolgono l'anima dei nuovi arrivati in collezione:gambe, spalle, braccia o décolleté. Il denim approda con sobrietà, con eleganti particolari di nudo che permettono alla mente un viaggio verso un luogo in cui la donna è a suo agio con il caos che la circonda. Dove allo stesso tempo regna sovrana con l'arma del fascino a cui non vuole rinunciare.

La collezione Blumarine si snoda tra lusso, utility etailoring. Leggings in spandex dai colori fluo con elastico logato sono indossati con allure eccentrica sotto impalpabili abiti in chiffon stampato pitone. È lussuosa e cool la ricchezza dei ricami, applicati però su basket T-shirt in tulle color pelle, o su vestaglie da boxe in rete trasparente.

Materiali impalpabili come chiffon e georgette, classicamente Blumarine, vengono rinnovati dal contrasto con la densità artificiale di paillettes metalliche e martellate, che diventano textures dal glamour favoloso e sensuale. In un gioco spregiudicato, il pvc si alterna al pizzo Chantilly, il denim a trama laminata si accosta a pizzi antichi lavorati al tombolo.

Le stampe florealisi stemperano in nuvole aerografate, dissolte in motivi astratti su finissime maglie in viscosa dai colori saturi e pop, arancio,orchidea, turchese, girasole.

Da Stella McCartney colori al neon e tinte pastello, dal giallo limone fluo al verde menta, arricchiti da schizzi di kaki chiaro, tonalità nude e blue dream. Il denim organico viene proposto sotto forma di tuta e i pantaloni palazzo sono rifiniti con un motivo tie-dye grafico nella colorazione blu oceano. prestito dal guardaroba di lui.

Una maglia da calcio in tessuto sottilissimo ricade morbidamente, mentre una camicetta strutturata viene arricchita da una cintura per valorizzare la silhouette, con

arricciature elasticizzate e maniche ampie.

