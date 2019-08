Netflix invita gli omofobi a non abbonarsi: tweet diventa virale

Forse Netflix sta andando incontro alla prima fase discendente del proprio mercato, con un calo dei profitti e degli abbonati registrato nell’ultimo trimestre. Ma quello che è certo è che il colosso streaming non ammette alcun tipo di discriminazione. Sul profilo ufficiale Twitter, infatti, ha risposto per le rime a un utente che aveva scritto: «I gay non sono necessari nelle vostre serie». La risposta ufficiale di Netflix non si è fatta attendere: «E tu non sei necessario tra i nostri abbonati».

Il tweet della versione transalpina di Netflix è diventato immediatamente virale, collezionando in meno di 48 ore 16 mila retweet e 44 mila'mi piace. Tra i 17 mila commenti la maggioranza ha applaudito la risposta di Netflix, con cuori e bandiere arcobaleno. Tuttavia non sono mancati attacchi al social media manager di Netflix France. Un utente ha scritto: «Domani mi cancello da Netflix. Questa risposta è una vergogna». (AGI)

