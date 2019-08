“Calici di Stelle”, il programma degli eventi in Sicilia

Anche in Sicilia al via “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, promosso dal Movimento del Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia, fino all’11 agosto, accolgono e coinvolgono i winelovers proponendo, attraverso il vino, custode di valori autentici, trait d’union tra identità e diversità, numerose iniziative all’insegna della cultura, della musica, dello spettacolo, del design e dell’arte.

Dopo Cantine Aperte, il vino torna così, con il Movimento Turismo del Vino Sicilia, a essere non solo leitmotiv di eventi unici, ma anche espressione di un territorio, che si vuole valorizzare soprattutto in chiave enoturistica.

"Raccontiamo con il vino la Sicilia, terra dalle innumerevoli potenzialità, puntando alle bellezze artistiche e naturalistiche, alle storie degli uomini e ai prodotti del territorio. - afferma Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia - Vogliamo diffondere la cultura del vino e dell’accoglienza e dare un esempio concreto di come si possa fare impresa, nel rispetto delle tradizioni e della salvaguardia ambientale. Calici di Stelle - aggiunge - è uno dei nostri eventi più suggestivi, perché, attraverso il connubio vino e stelle, gli amanti del vino e i turisti vivono esperienze uniche e ricche di emozioni".

Per Calici di Stelle c’è l’imbarazzo della scelta. Spazio in tutta l’Isola a degustazioni e visite guidate nelle cantine associate, escursioni, passeggiate in vigna, cene sotto le stelle, performance musicali e spettacoli teatrali.

In programma anche attività che sposano il tema dell’edizione 2019, dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11.

Quest’anno, inoltre, sabato 10 agosto, per rendere speciale la Notte di San Lorenzo, tra stelle cadenti, desideri e vino, sono in programma tre appuntamenti speciali, che nascono da collaborazioni

Nella cornice della Real Cantina Borbonica di Partinico, in provincia di Palermo, location unica in Sicilia per tipologia e caratteristiche, il Movimento Turismo Del Vino Sicilia insieme alla Pro Loco Cesarò di Partinico, in collaborazione con il comune di Partinico, organizza, a partire dalle ore 21, una serata con degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici, show cooking, masterclass e lo spettacolo dell'Opera dei Pupi del maestro Vincenzo Garifo.

Sul versante orientale dell’Isola, nel cuore del Val di Noto, MTV Sicilia con Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, in collaborazione con il Comune di Noto, nella splendida Loggia del Mercato, alle ore 20, l’evento Calici di Stelle è all'insegna del buon vino e dello street food siciliano.

Infine, Movimento Turismo Del Vino Sicilia e Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, nella splendida terrazza del Porto Turistico di Marina di Ragusa accolgono, alle ore 20, gli enoturisti per una degustazione di etichette delle cantine siciliane e piatti tipici, il tutto accompagnato da musica jazz dal vivo.

